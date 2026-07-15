Le opposizioni affermano che il premier dovrebbe dimettersi, sostenendo che la maggioranza non esiste più. Chiedono di andare subito alle urne. Leader del campo largo dichiarano che la situazione politica non garantisce più stabilità e criticano il governo in carica. Tra parlamento e manifestazioni, si ribadisce la richiesta di elezioni immediate. Nessun’altra indicazione viene fornita sui tempi o le modalità delle eventuali consultazioni.

Tra aula e piazza I leader del campo largo: «Non c'è più la maggioranza, subito al voto». Conte e Schlein: «Meloni ha fallito, siamo pronti alle urne» Tra aula e piazza I leader del campo largo: «Non c'è più la maggioranza, subito al voto». Conte e Schlein: «Meloni ha fallito, siamo pronti alle urne» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Per le opposizioni è un gol insperato nei minuti di recupero. Dopo l’annuncio «la Camera non approva», ad opera del presidente di turno Fabio Rampelli di Fdi, scatta un boato nell’aula della Camera. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Le opposizioni unite: «Premier sfiduciata, ora deve dimettersi»

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