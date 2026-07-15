Le Nike di Callum Turner potrebbero affrontare l' apocalisse

Le scarpe Nike di Callum Turner sono state trovate in un negozio di scarpe usate e saranno sottoposte a un richiamo. La decisione è stata presa dopo che sono stati riscontrati difetti che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza. Nessun infortunio è stato segnalato finora. I clienti sono stati invitati a restituire le scarpe e ricevere un rimborso completo. La società produttrice ha avviato le procedure di richiamo e di sostituzione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nel caso te lo fossi perso (per qualsiasi motivo), Callum Turner e Dua Lipa si sono sposati. Hanno poi trascorso la luna di miele girando per l’Italia, dedicandosi a molte attività da novelli sposi decisamente glamour. Sai, le solite cose: gite in barca a Positano, visite turistiche a Roma, giornate di sole in Toscana. Meraviglioso! Ma le vacanze non durano per sempre e, prima o poi, bisogna tornare alla routine. Ed è esattamente quello che ha fatto Turner.... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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