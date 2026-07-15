A Cuggiono e Busto Garolfo sono state inaugurate due nuove Case di Comunità. Le strutture sono tra le 187 presenti in Lombardia, con 9 situate nell’area dell’Ovest Milanese. Sono state finanziate con fondi provenienti dal Pnrr e risorse regionali. La cerimonia di apertura è stata presenziata da un rappresentante che ha definito i modelli come esempi da seguire. Le strutture sono state recentemente completate e consegnate alla comunità.

Cuggiono (Milano) - Sono 187 le Case di Comunità in Lombardia, 9 nell’Ovest Milanese, finanziate con i fondi del Pnrr e fondi regionali. Molte sono state collocate in strutture già a vocazione sanitaria (come quella di Cuggiono, realizzata attraverso la riorganizzazione di alcuni padiglioni dell’ospedale), altre in strutture costruite appositamente (come nel caso della palazzina che ospita la Casa di Busto Garolfo, realizzata a fianco del Centro sociosanitario esistente). All’assessore Guido Bertolaso il compito di ufficializzarne l’apertura. “Non sempre la si dà per scontata dopo aver posto la prima pietra, visto che gli amministratori della sanità non hanno solo i problemi strutturali da risolvere”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Case di comunità di Cuggiono e Busto Garolfo, Bertolaso le inaugura: “Modelli da replicare”

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Guido Bertolaso all'inaugurazione Case di Comunità Cuggiono e Busto Garolfo

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