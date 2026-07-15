Il layering, ovvero il taglio a strati, permette ai capelli di muoversi liberamente e di cambiare forma senza perdere volume. Questa tecnica si adatta sia alle mode che alle caratteristiche naturali dei capelli, offrendo un risultato che valorizza la chioma senza forzature. A differenza di altri tagli più strutturati, il layering si evolve con la crescita e si adatta alle preferenze di chi lo porta, mantenendo un aspetto naturale e dinamico.

Ci sono tagli che seguono le mode e altri che riescono a evolversi naturalmente, in sintonia con la natura della nostra chioma e il modo in cui amiamo portarla. Il layering capelli appartiene a questa seconda categoria. Più che una semplice scalatura, è una tecnica che lavora sulla distribuzione dei volumi, alleggerisce la chioma e crea movimento senza rinunciare alla naturalezza. Negli ultimi mesi è tornata protagonista grazie a celebrity (l’ultima proprio Gigi Hadid ), social e passerelle dove hairstylist e creator mostrano interpretazioni sempre diverse di uno stesso concetto: un taglio che valorizza la texture personale invece di trasformarla. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Layering capelli: il taglio a strati lascia i capelli liberi di esprimersi

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Layer It Your Way: Custom Short Layers for YOUR Vibe!

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