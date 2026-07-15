Lavoro e figli l’estate è un incubo per 7 genitori su 10 | la svolta viene dall’ufficio sotto casa

Da orizzontescuola.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa il 70% dei genitori trova difficile gestire lavoro e figli durante l’estate, con la presenza di un ufficio vicino casa che rappresenta una possibile soluzione. Con la fine delle scuole, le famiglie si trovano a dover riorganizzare orari, spostare riunioni e rinunciare alle ferie per seguire le esigenze dei figli. La riapertura delle scuole e la ripresa delle attività scolastiche segnano l'inizio di questa complessa fase di coordinamento.

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Le campanelle suonano, i banchi si svuotano e per milioni di famiglie – e non solo – ricomincia la corsa a ostacoli più temuta dell'anno. Quella che trasforma i mesi caldi in un rompicapo logistico fatto di orari da incastrare, riunioni da spostare e ferie da sacrificare sull'altare dei figli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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