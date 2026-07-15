I lavoratori di Bartolini hanno avviato un presidio nel magazzino di Cinisello Balsamo, in via Monfalcone, per protestare contro le condizioni di sicurezza. Secondo quanto riferito, nel deposito mancherebbero sistemi antincendio, generando timori tra gli addetti. La protesta è iniziata con l’occupazione temporanea dell’area, senza che siano stati comunicati interventi immediati da parte della direzione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa sulla questione.

Cinisello Balsamo (Milano), 15 luglio 2026 - I lavoratori di Bartolini incrociano le braccia. Oggi è scattato il presidio per protestare contro le condizioni di sicurezza del magazzino della sede di Cinisello Balsamo, in via Monfalcone. Le rivendicazioni. I rappresentanti sindacali di USB e Cobas hanno segnalato “come le norme di sicurezza non siano minimamente rispettate con la merce ammassata, i corridoi per il passaggio completamente ostruiti, l’assenza di un sistema antincendio e una fornitura di estintori e pompe dell’acqua non adeguate a un eventuale rogo”. La mobilitazione nasce dopo l’incendio avvenuto qualche giorno fa nella sede di Bartolini a Milano in via Don Minzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori Bartolini in presidio a Cinisello. “Nel magazzino mancano sistemi antincendio: abbiamo paura”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sciopero e presidio davanti al magazzino Kamila: "Da mesi un terzo del carico di lavoro, 90 lavoratori a rischio"Oggi davanti ai cancelli di un magazzino di Parma si sono svolti uno sciopero e un presidio organizzati dai lavoratori, che protestano contro le...

Paura nei supermercati: “Dai clienti anche sputi in faccia”. A Lodi lavoratori in presidioI lavoratori del supermercato di viale Italia a Lodi hanno organizzato un presidio con cartelli, fischietti e magliette rosse davanti all’ingresso.