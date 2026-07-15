In una partita di calcio, il portiere ha ricevuto un punteggio di 6,5, rispondendo bene a un tentativo di tiro avversario nel secondo tempo. Nel primo tempo, nessun episodio significativo. La gara ha visto la partecipazione di giocatori noti, con alcune prestazioni che hanno attirato l’attenzione. L’allenatore è stato criticato per le scelte tattiche adottate durante la partita.

INGHILTERRA, Pickford 6,5 s- Dopo un primo tempo senza brividi, risponde benissimo a Julian Alvarez sulla prima vera conclusione della partita, a inizio secondo tempo. Sui due gol non è però esente da colpe., James 6 - Partita molto attenta, più da terzo centrale aggiunto che da uomo di spinta sulla fascia destra. Serve anche questo., Dal 37' st O'Reilly sv., Stones 5,5 - Il più statico della coppa centrale difensiva, punta sull'esperienza e ogni tanto va a tentare la fortuna in area avversaria sui calci da fermo., Dal 51' st Toney sv., Guehi 5,5 - Fa il cacciatore di avversari, qualche volta anche non vicinissimo alla linea della sua area. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Lautaro l'eroe, Messi il solito genio. Bellingham è irriconoscibile, Tuchel scellerato

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Inghilterra-Argentina 1-2, pagelle e tabellino: Messi inventa nel finale, Lautaro decisivo, Kane e Bellingham non pervenuti, non basta PickfordL'Argentina supera l'Inghilterra in rimonta nel finale con un goal in pieno recupero di Lautaro Martinez, su assist di Messi. Male Kane e Bellingham, mai in partita. msn.com

Messi: Mai giocato contro l'Inghilterra, vedo i filmati dell'86... Felice per il gol di LautaroSuperando la Svizzera ai supplementari l'Argentina ha raggiunto la terza semifinale Mondiale con Lionel in campo: Questo gruppo ci crede sempre, non smette mai di fare la storia, vuole sempre di più ... msn.com

Messi ha portato questa squadra a una finale di Coppa del Mondo. Ora confrontala con la rosa del Portogallo di oggi. reddit