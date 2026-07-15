Lautaro in lacrime ai Mondiali | Sognavo questo gol da quando mio nonno mi ha comprato le prime scarpe

Lautaro Martinez è scoppiato in lacrime durante un'intervista dopo aver segnato il gol decisivo che ha portato l'Argentina in finale ai Mondiali. Ha detto di aver sognato quel momento fin da quando il suo nonno gli ha comprato le prime scarpe. La sua reazione emotiva si è verificata subito dopo la partita, in un momento di grande tensione e gioia.

Lautaro Martinez non riesce a trattenere le lacrime durante l'intervista dopo il gol decisivo che ha portato l'Argentina in finale: "Abbiamo mostrato di che pasta siamo fatti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LautaroMartinez in lacrime: Sognavo questo gol da quando mio papà mi regalò i primi scarpini

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