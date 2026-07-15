Il 15 luglio Laura Chiatti ha compiuto 44 anni e ha pubblicato un messaggio di auguri su Instagram. Nel post ha scritto di sentirsi come una bambina nata 44 anni fa, accompagnando il testo con una foto in cui indossa un look multicolor. La didascalia include anche una dedica di Marco Bocci, senza ulteriori dettagli sulla natura del messaggio o sui contenuti della foto.

Laura Chiatti ha compiuto 44 anni in questo caldo 15 luglio e, per l’occasione, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram un post che è un augurio per se stessa. L’attrice guarda al futuro con sguardo curioso e aperto, lo stesso della bambina che è stata e che, in fondo, almeno in parte non ha mai smesso di essere. La foto scelta è un tripudio di bellezza e colori e il marito Marco Bocci non è rimasto a guardare: per la moglie solo parole di vero amore. Le parole di Laura Chiatti su Instagram. “ Mi auguro un futuro che abbia ancora il coraggio di sorprendermi. che non smetta di ricordarmi che la vita è molto più grande dei miei timori, dei miei programmi, delle mie certezze – scrive Laura Chiatti su Instagram -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Chiatti “come quella bambina nata 44 anni fa”, il look multicolor e la dedica di Marco Bocci

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