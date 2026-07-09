Laura Chiatti ha pubblicato un messaggio sui social per il decimo compleanno del figlio, nel quale si rivolge a lui definendolo un “miracolo” che si trova nel punto in cui il cielo tocca le stelle. Accanto a lei, anche Marco Bocci ha rivolto gli auguri al bambino, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sui motivi di questa celebrazione.

“Pablo, tu sei quel miracolo che vive nel punto esatto in cui il cielo bacia le stelle”. Con queste parole inizia il post che, sui social, Laura Chiatti ha dedicato al figlio Pablo, che ha compiuto 10 anni. L’attrice umbra ha accompagnato la dedica con una tenera foto del bambino, aggiungendo: “Che tu possa custodire per sempre quella bellissima luce, gentile e rara, che ti contraddistingue e che ti rende unico ai miei occhi. Buon compleanno, anima mia. Ti amo”. Bellissime parole quelle che Chiatti ha riservato per il suo secondogenito, nato dall’amore con il collega Marco Bocci, che si è voluto unire alle celebrazioni per questo giorno così importante, condividendo un video insieme al figlio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Quel miracolo che vive nel punto in cui il cielo bacia le stelle” gli auguri di Laura Chiatti e Marco Bocci a Pablo

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