Sabato sera in via Statuto, nel cuore di Bergamo, due uomini armati hanno fatto irruzione in una villa e tentato di rubare la cassaforte. I ladri hanno devastato l’interno della casa, ma non sono riusciti a portar via il bottino. La scena si è conclusa con un fallimento, lasciando i residenti sconvolti e affermando di sentirsi meno sicuri in città.

Bergamo, 15 luglio 2026 – Un sabato sera di terrore e violenza in via Statuto, zona centrale della città, dove due rapinatori hanno preso di mira la villa di un imprenditore. Il colpo, pianificato nei dettagli, si è trasformato in un brutale pestaggio ai danni di tre collaboratori domestici boliviani. Erano le 22,30 quando i malviventi sono entrati in azione, sfruttando la temporanea assenza del proprietario di casa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i banditi hanno scavalcato la recinzione passando dal retro del giardino. Indossavano giubbotti antiproiettile, passamontagna neri e guanti da lavoro. Erano armati di pistola e hanno forzato una tapparella al secondo piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’assalto in villa e il colpo fallito per portarsi via la cassaforte: “Ci hanno devastato casa, sentirsi sicuri a Bergamo è diventato impossibile”

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