L’amore è eterno finché dura | tutto quello che c’è da sapere sul film

L’amore è eterno finché dura: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda L’amore è eterno finché dura, film del 2004 diretto da Carlo Verdone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Gilberto Mercuri, stimato ottico cinquantenne sposato da vent’anni con la psicologa Tiziana e padre di Marta, partecipa, un po’ per gioco un po’ per noia, a uno speed date per trovare l’anima gemella. L’indomani i carabinieri convocano Gilberto in caserma in quanto, durante lo speed date, aveva conosciuto la giovane e affascinante Stella: la compagna di camera, infatti, ne ha appena denunciato la scomparsa. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Tiziana Arrabbiata! Carlo Verdone e lo Speed-Date | L'amore è eterno finchè dura

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