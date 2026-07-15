Questa notte, due uomini incappucciati hanno tentato di entrare nella villa di Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat, Barcellona. L’episodio è avvenuto poche ore dopo la vittoria della Spagna nella semifinale del Mondiale 2026 contro la Francia. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha intercettato i tentativi di intrusione e ha avviato le indagini. La proprietà non ha subito danni.

Due persone incappucciate hanno tentato di introdursi questa notte nella villa di Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat, Barcellona, poche ore dopo il successo della Spagna nella semifinale del Mondiale 2026 contro la Francia. Lo riporta il quotidiano Marca, secondo cui attorno alle 4 di mattina il personale di sicurezza della stella delle Furie Rosse visionando le telecamere di sorveglianza avrebbe individuato due ladri che – una volta che si sono resi conto di esser stati scoperti – sono fuggiti e si sono allontanati dalla zona. La polizia locale ha confermato che nella stessa notte si sono verificati altri tentativi di furto con scasso in ville della stessa zona residenziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lamine Yamal, tentato furto nella sua villa a Barcellona

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Lamine Yamal si è procurato un infortunio nell'ultima partita

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