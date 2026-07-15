Lamine Yamal in campo contro la Francia e i ladri assaltano la sua reggia | blitz della sicurezza

Notizia in breve

Durante la partita tra Spagna e Francia, la villa di Lamine Yamal, valutata circa 11 milioni di euro, è stata presa di mira da ladri. La sicurezza ha sventato il tentativo di furto mentre il giocatore era in campo. La villa si trova in una zona residenziale e l’intervento degli agenti ha impedito che i ladri entrassero. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.