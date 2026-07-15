Lamine Yamal in campo contro la Francia e i ladri assaltano la sua reggia | blitz della sicurezza
Durante la partita tra Spagna e Francia, la villa di Lamine Yamal, valutata circa 11 milioni di euro, è stata presa di mira da ladri. La sicurezza ha sventato il tentativo di furto mentre il giocatore era in campo. La villa si trova in una zona residenziale e l’intervento degli agenti ha impedito che i ladri entrassero. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.
Dalla gioia della finale al grande spavento: sventato un furto nella villa di Lamine Yamal da 11 milioni di euro durante Spagna-Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LAMINE YAMAL, DECLARACIONES DESAFIANTES a FRANCIA tras el ESPAÑA 2 - BÉLGICA 1 | MVP
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Temi più discussi: Yamal non vede l'ora di giocare con la Francia: Li aspettiamo dall'inizio del Mondiale...; Lamine Yamal compie 19 anni e il suo patrimonio cresce. È tra i calciatori più ricchi dei Mondiali 2026; Yamal e la collana da 500mila euro. La sfoggia in conferenza stampa: Me la sono regalata per il mio compleanno; Il patrimonio di Lamine Yamal a 19 anni: ville, contratti e oggetti di lusso.
Lamine Yamal ha vissuto uno dei momenti più dolci della celebrazione della Spagna dopo aver battuto il Belgio 2-1 e aver raggiunto le semifinali dei Mondiali 2026. Mentre i suoi compagni festeggiavano in campo, il giocatore del Barcellona ha guardato il ma facebook
Lamine Yamal è l'Angkrish Raghuvanshi del calcio. Starboy? reddit
La maturità di Yamal Lamine Yamal è un fenomeno anche lontano dal campo Distinti&Popolari un vodcast prodotto in collaborazione da TAGRadio24 e Dazn è disponibile in app DAZN, su Spotify e su tutte le piattaforme dei due broadcaster. x.com
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