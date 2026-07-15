Lamine Yamal in campo contro la Francia e i ladri assaltano la sua reggia | blitz della sicurezza

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Spagna e Francia, la villa di Lamine Yamal, valutata circa 11 milioni di euro, è stata presa di mira da ladri. La sicurezza ha sventato il tentativo di furto mentre il giocatore era in campo. La villa si trova in una zona residenziale e l’intervento degli agenti ha impedito che i ladri entrassero. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

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Dalla gioia della finale al grande spavento: sventato un furto nella villa di Lamine Yamal da 11 milioni di euro durante Spagna-Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LAMINE YAMAL, DECLARACIONES DESAFIANTES a FRANCIA tras el ESPAÑA 2 - BÉLGICA 1 | MVP

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