Lamine Yamal è la nemesi di Kylian Mbappé | per la sesta volta su sei lo batte in una sfida pesante

Lamine Yamal ha sconfitto Kylian Mbappé per la sesta volta su sei incontri in competizioni a eliminazione diretta. In ogni sfida diretta tra i due, Yamal ha prevalso, mentre Mbappé è stato eliminato. La sequenza si ripete senza eccezioni, consolidando il record di vittorie di Yamal contro Mbappé in queste occasioni decisive.

Per la sesta volta in sei confronti a eliminazione diretta Lamine Yamal elimina Kylian Mbappé, che contro la sua nemesi esce sempre con le ossa rotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lamine Yamal VS Kylian Mbappé Transformation From Baby To 2026

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