Lamine Yamal spera di emulare Kylian Mbappè vincendo la Coppa del Mondo da giovanissimo, ma prima la sua Spagna dovrà avere la meglio sulla Francia e sul suo capitano nella semifinale di martedì. Quando Mbappè andò a segno nella vittoria della Francia contro la Croazia nella finale dell’edizione 2018, aveva solo 19 anni e 207 giorni. Divenne così il secondo più giovane a segnare in una finale di Coppa del Mondo, dopo Pelè, che c'era riuscito a 17 anni nel 1958. Yamal ha già avuto il suo grande momento in un torneo importante: un suo splendido gol nella semifinale di Euro 2024 proprio contro la Francia contribuì alla vittoria per 2-1 delle "furie rosse". 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Mondiali, Lamine Yamal sogna di strappare un record a Mbappè e farsi un regalo indimenticabile

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Can Lamine Yamal Beat 11 Players Alone

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If Lamine Yamal wins this year's World Cup that will guarantee his Ballon d'or. Do you think will already be an all-time great after that? reddit

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