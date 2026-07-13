Mondiali Lamine Yamal sogna di strappare un record a Mbappè e farsi un regalo indimenticabile
Lamine Yamal punta a vincere la Coppa del Mondo da giovane, con l’obiettivo di battere un record di Mbappé. Prima di ciò, la sua nazionale deve superare la Francia nella semifinale di martedì. Yamal sogna di ottenere un risultato storico, mentre la squadra si prepara alla sfida cruciale. La partita rappresenta un passaggio importante per il giocatore e il cammino verso la finale.
Lamine Yamal spera di emulare Kylian Mbappè vincendo la Coppa del Mondo da giovanissimo, ma prima la sua Spagna dovrà avere la meglio sulla Francia e sul suo capitano nella semifinale di martedì. Quando Mbappè andò a segno nella vittoria della Francia contro la Croazia nella finale dell’edizione 2018, aveva solo 19 anni e 207 giorni. Divenne così il secondo più giovane a segnare in una finale di Coppa del Mondo, dopo Pelè, che c'era riuscito a 17 anni nel 1958. Yamal ha già avuto il suo grande momento in un torneo importante: un suo splendido gol nella semifinale di Euro 2024 proprio contro la Francia contribuì alla vittoria per 2-1 delle "furie rosse". 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Can Lamine Yamal Beat 11 Players Alone
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If Lamine Yamal wins this year's World Cup that will guarantee his Ballon d'or. Do you think will already be an all-time great after that? reddit
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