Durante controlli sul Lago d'Iseo, le forze dell'ordine hanno sequestrato una barca a noleggio con il motore modificato. Sono state comminate sanzioni per oltre 22 mila euro. La barca era destinata a essere utilizzata dai turisti, ma è stata trovata con il motore truccato. Nessun altro dettaglio su eventuali persone coinvolte o altre imbarcazioni.

Un natante a noleggio con il motore manomesso è stato sequestrato sul Lago d’Iseo durante i controlli della Guardia di finanza sulle imbarcazioni utilizzate dai turisti. L’intervento rientra in un’operazione che ha interessato anche il Lago di Garda: su 21 motori controllati, uno su quattro era stato modificato illegalmente per sviluppare una potenza superiore ai 40 cavalli dichiarati. Come spiega il comandante della Sezione operativa navale, Luca Boz, una volta individuata l’irregolarità i finanzieri risalgono alla società di noleggio e verificano la conformità tecnica del propulsore. La modifica consente infatti di raggiungere velocità maggiori pur mantenendo, sulla carta, un motore conducibile senza patente nautica. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Lago d'Iseo, barca a noleggio con il motore truccato. Sequestri e sanzioni per oltre 22 mila euro

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