L’afa lascia spazio anche ai temporali previsti rovesci mercoledì pomeriggio

Mercoledì pomeriggio sono previsti temporali nel Nord Italia, che si trova tra un anticiclone subtropicale sul Mediterraneo occidentale e un’area depressionaria sull’Europa centrale.

L’Italia settentrionale si colloca lungo la fascia di confine tra l’anticiclone subtropicale, disteso sul bacino occidentale del Mediterraneo, e un’area depressionaria in approfondimento sull’Europa centrale. Questa posizione di margine mantiene un contesto molto caldo ma soggetto a temporanei cedimenti del campo di pressione, che aprono la strada a episodi di instabilità. Due sono le finestre di maggiore probabilità temporalesca sul territorio lombardo: la seconda metà di mercoledì 15 e la giornata di venerdì 17, quest’ultima favorita anche dall’afflusso di correnti più fresche di origine settentrionale. Le previsioni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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