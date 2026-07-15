Il leader del Partito Laburista britannico ha annunciato durante l'ultima sessione di interrogazioni parlamentari che si tratta della fine del suo percorso politico. Ha detto di lasciare la guida del partito e ha promesso il suo sostegno al successore, senza specificare una data di dimissioni. Alla fine del suo intervento, è stato applaudito dai parlamentari presenti. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla transizione o sui motivi della decisione.

Londra, 15 lug. (askanews) - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer, durante la sua ultima sessione di interrogazioni parlamentari in qualità di leader del Paese, ha dichiarato ai parlamentari: "Questa è la fine del mio percorso politico", promettendo il suo "pieno sostegno" al successore Andy Burnham. "Ogni Primo Ministro sa, quando assume la guida del Paese, che arriverà il giorno in cui dovrà cederla. Quel giorno è arrivato per me. Questa è la fine del mio percorso politico", ha affermato, prima di uscire tra gli applausi. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L'addio di Starmer ai parlamentari britannici tra gli applausi

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