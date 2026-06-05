L'attore è stato visto in prima fila a una partita dei New York Knicks, indossando un collier con un pendente che raffigura se stesso. Il gioiello, molto vistoso, sembra rappresentare il volto o la figura dell’attore. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo la scelta di questo accessorio. La presenza all’evento è stata documentata da diverse fotografie.

Una passione per il basket è un qualcosa che l'attore non ha mai nascosto, ora ancor di più forte: dopo ben 27 anni, infatti, i Knicks sono arrivati in finale per giocarsi il titolo contro i San Antonio Spurs. Un evento unico, imperdibile, anche per numerose celeb che non hanno perso tempo per prender posto in front row. Tra loro, ovviamente, Thimotée Chalamet che ha seguito con passione il primo match. La mise è quella da tifoso perfetto: pantaloni scuri e una T-shirt oversize Adidas arancione e blu, le tonalità della squadra del cuore. Eppure non è tanto l'outfit a colpire, piuttosto il singolare ciondolo che l'attore sfoggia al collo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Timothée Chalamet l'egocentrico? Al collo indossa… sé stesso

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