La tregua è morta e sepolta si avvicina la guerra regionale

Da ilmanifesto.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti avevano annunciato l’imposizione di un dazio del 20% sulle navi che attraversano lo stretto di Hormuz, ma poi hanno fatto marcia indietro. L’Iran ha dichiarato che i Guardiani della rivoluzione resteranno per sempre nello stretto. La sospensione delle tensioni tra Washington e Teheran sembra terminata, con il rischio di un’escalation militare che potrebbe sfociare in un conflitto regionale.

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Iran Trump si rimangia l’imposizione di un pizzo del 20% sulle navi che transitano da Hormuz. Iran: guardiani «per sempre» dello Stretto Iran Trump si rimangia l’imposizione di un pizzo del 20% sulle navi che transitano da Hormuz. Iran: guardiani «per sempre» dello Stretto Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. L’amministrazione Trump torna alla vecchia ricetta: potenza militare e massima pressione economica, spiegate senza mediazioni nel Golfo Persico. La Casa bianca non è riuscita a reggere il peso delle critiche ed è ormai percepita come la parte politicamente sconfitta nell’ultimo confronto con la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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