Il sindaco ha dichiarato che l’ingresso di un nuovo azionista nella Giochi Preziosi deve garantire la continuità occupazionale e la sede dell’azienda. Ha espresso la speranza che il Ministero possa assicurare il mantenimento di tutti i posti di lavoro e preservare un’azienda considerata simbolo di un passato importante legato alla zona di Cogliate. La notizia riguarda un possibile intervento per salvaguardare l’attività e il patrimonio locale collegato alla società.

"Mi auguro che l’ingresso del nuovo azionista sia in grado, come riferito al Ministero, di assicurare il mantenimento di tutti i posti di lavoro e salvaguardare una realtà commerciale simbolo di un periodo storico e legata a doppio filo al territorio di Cogliate". È l’auspicio del sindaco di Cogliate Andrea Basilico, che segue con apprensione la crisi del colosso dei giocattoli con quartier generale proprio nel suo Comune. Ufficializzato l’ingresso del socio cinese, si apre uno spiraglio di speranza per il futuro della Giochi Preziosi e per il destino della sua storica sede di Cogliate. Durante l’incontro al ministero dell’Impresa e del Made in Italy (Mimit), è stata annunciata la firma di un accordo strategico con l’investitore internazionale Superhisen (Cina). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La svolta cinese della Giochi Preziosi. Il sindaco: "Garantire posti e sede"

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