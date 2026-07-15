La surreale proposta di Avs | Obbligare i proprietari di immobili ad affittarli
Una mozione proposta da Avs suggerisce che il Comune possa obbligare i proprietari di immobili inattivi a renderli disponibili alla comunità. La proposta si concentra su immobili considerati “ingiustamente sfitti” e prevede che siano messi a disposizione pubblica. La misura, ancora da discutere, mira a ridurre gli immobili vuoti e a favorire l’affitto o l’utilizzo pubblico. La proposta sarà esaminata nelle prossime assemblee comunali.
Una mozione che preveda per il Comune la possibilità di costringere i proprietari di immobili “ingiustamente sfitti” a “metterli a disposizione della comunità”. Questa la proposta surreale preannunciata da AVS a Firenze, che arriva nei mesi immediatamente successivi alla “stretta” sugli affitti brevi in centro voluta dall'amministrazione PD: nel capoluogo toscano, insomma, la sinistra sembra aver dichiarato guerra alla proprietà privata. O perlomeno, ad una parte della stessa. “Il tema dell’emergenza abitativa necessita di una pluralità di risposte crediamo però che servano ulteriori azioni, innovative o che comunque possano dare risposte... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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