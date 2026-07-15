La surreale proposta di Avs | Obbligare i proprietari di immobili ad affittarli

Notizia in breve

Una mozione proposta da Avs suggerisce che il Comune possa obbligare i proprietari di immobili inattivi a renderli disponibili alla comunità. La proposta si concentra su immobili considerati “ingiustamente sfitti” e prevede che siano messi a disposizione pubblica. La misura, ancora da discutere, mira a ridurre gli immobili vuoti e a favorire l’affitto o l’utilizzo pubblico. La proposta sarà esaminata nelle prossime assemblee comunali.