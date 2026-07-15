La storia rivive a tempo di jazz con il sax di Marco Bollani

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Abano, il 15 luglio 2026, si è tenuto un concerto di jazz con il sassofonista Marco Bollani. La serata ha riproposto i classici degli anni Settanta e Ottanta, con Bollani protagonista. L’evento si è svolto vicino a un albergo storico, che durante la Prima guerra mondiale ospitò figure come il generale Armando Diaz e lo scrittore Gabriele D’Annunzio. La musica ha accompagnato una cornice che richiama un passato storico.

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Abano (Padova), 15 luglio 2026 – La storia torna a ritmo di jazz. I grandi classici degli anni 70-80 nella voce del sax di Marco Bollani, l’altra sera ad Abano, all’ombra dell’albergo che, il fronte poco lontano, ha ospitato durante la prima guerra mondiale il generale Armando Diaz e Gabriele D’Annunzio. Hotel Trieste e Victoria, note e suggestioni nei brani del sassofono tra funky, smooth jazz, bossa nova. Del genere ‘Ibiza Sax’ nei virtuosismi di Bollani. Tra gli applausi, i brani, la sua storia. Bollani diplomato con il massimo dei voti in “Sassofono” sotto la guida del Maestro Stefano Venturi ed in “Acustica ed accordatura di strumenti a tastiera” al conservatorio Venezze di Rovigo, ha frequentato i corsi di Jean Marie Londeix del Conservatorio di Bordeaux e di Henghel Gualdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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