La stagione del ChorusLife Volley Bergamo riparte il 6 agosto Cervellin | Alzeremo il livello del gioco
La stagione del ChorusLife Volley Bergamo inizia il 6 agosto, quando la squadra si riunirà per la preparazione in vista del campionato di Serie A1 202627. La società ha annunciato l’intenzione di migliorare il livello del gioco durante la nuova stagione. La squadra si concentrerà sulle sessioni di allenamento e sulla pianificazione delle partite ufficiali. La preparazione durerà diverse settimane prima dell’inizio del campionato.
Bergamo. La nuova stagione del ChorusLife Volley Bergamo riparte mercoledì 6 agosto, quando la squadra si ritroverà per dare ufficialmente il via alla preparazione in vista della Serie A1 202627. Fissato il raduno, fissate anche i primi allenamenti congiunti e test match per iniziare ad alzare il livello e inserire nuovi concetti, in attesa che il gruppo si completi nel corso delle settimane con il rientro delle atlete impegnate con le rispettive nazionali. leggi anche. Choruslife volley bergamo Le ‘bergamasche’ brillano in nazionale: Safa Allaoui medaglia d’oro con l’Italvolley Under 22. “Inizieremo con un primo gruppo di giocatrici – racconta il tecnico Marcello Cervellin –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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