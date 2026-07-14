choruslife volley bergamo il 6 agosto prende il via la nuova stagione

Il 6 agosto inizia la preparazione della ChorusLife Volley Bergamo per la stagione di Serie A1 2026-2027. La squadra si riunirà per gli allenamenti, con il roster che si completerà man mano con il ritorno delle atlete nazionali. Nel periodo tra agosto e settembre, saranno disputate amichevoli e tornei di precampionato.

VOLLEY. La squadra si ritroverà per iniziare la preparazione alla Serie A1 2026-2027. Il gruppo si completerà progressivamente con il rientro delle nazionali, mentre il precampionato sarà scandito da amichevoli e tornei tra agosto e settembre. La squadra ChorusLife Volley Bergamo si ritroverà mercoledì 6 agosto per dare ufficialmente il via alla preparazione in vista della Serie A1 2026-2027. Sarà l’inizio di un percorso costruito con pazienza, lavoro e condivisione. Un cammino che prenderà forma progressivamente, perché il gruppo si completerà nelle settimane successive con il rientro delle atlete impegnate con le rispettive Nazionali. «Inizieremo con un primo gruppo di giocatrici – racconta il tecnico Marcello Cervellin –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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