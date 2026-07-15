la spagna ha vinto battendo la paura

La nazionale spagnola ha ottenuto una vittoria in una semifinale contro un'altra squadra europea di rilievo. La partita ha visto due squadre che si sono incontrate già in passato, nello stesso stadio di competizione. La sfida è stata molto attesa e ha coinvolto molte aspettative tra tifosi e analisti, considerando il livello di entrambe le selezioni. La vittoria spagnola ha concluso questa fase del torneo, portando avanti la squadra verso la finale.

Le due Nazionali europee più forti degli ultimi anni promettevano una semifinale da ricordare, una partita tra due squadre che si conoscono ormai benissimo dopo essersi affrontate già nella semifinale dello scorso Europeo. È finita in modo inaspettato: con la Spagna che ha disarmato in maniera quasi totale la migliore Nazionale del Mondiale, quella in grado di mettere in campo più talento offensivo delle altre e raccoglierne i frutti con sprazzi di dominio spaventoso da parte del suo quartetto offensivo. Per la Francia è stata invece una prestazione abulica, inspiegabilmente priva di mordente da parte di tutto il fronte offensivo. Di Francia-Spagna abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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