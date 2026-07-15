La Spagna è stata costruita per questo

Vincendo contro la Francia nella semifinale la sera del 14 luglio la Spagna si è qualificata per la seconda finale dei Mondiali maschili di calcio della sua storia. Ci è riuscita in un modo simile a quanto fece nel 2010, quando vinse il torneo, cioè con un centrocampo fortissimo, un’ottima fase difensiva e attaccanti che fanno gol quando serve. Sono 37 partite consecutive che la nazionale spagnola non perde (ha eguagliato il record dell’Italia allenata da Roberto Mancini tra 2018 e 2021) e parte del merito è dell’allenatore, Luis de la Fuente. In 7 partite giocate finora ai Mondiali, la Spagna ha segnato 13 gol e ne ha subìto solo uno. Dopo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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L' HANNO COSTRUITA IN 50 ANNI

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Applausi alla Spagna. La Francia è sempre stata la grande favorita, ma solo per le figurine Va in finale chi ha anche un modello di gioco riconoscibile x.com

La Spagna è stata costruita per questoCioè per dominare il gioco in partite molto importanti, come la semifinale di un Mondiale di calcio contro la Francia ... ilpost.it

Emigrare dai Paesi Bassi verso la Spagna reddit

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