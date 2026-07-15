La Spagna è stata costruita per questo
La Spagna si è qualificata per la seconda finale dei Mondiali maschili di calcio dopo aver battuto la Francia nella semifinale del 14 luglio. La vittoria consente alla squadra di accedere alla finale del torneo, evento che non si ripeteva nella sua storia. La partita si è svolta nella serata di giovedì, portando la nazionale spagnola a una fase finale del mondiale per la seconda volta.
Vincendo contro la Francia nella semifinale la sera del 14 luglio la Spagna si è qualificata per la seconda finale dei Mondiali maschili di calcio della sua storia. Ci è riuscita in un modo simile a quanto fece nel 2010, quando vinse il torneo, cioè con un centrocampo fortissimo, un’ottima fase difensiva e attaccanti che fanno gol quando serve. Sono 37 partite consecutive che la nazionale spagnola non perde (ha eguagliato il record dell’Italia allenata da Roberto Mancini tra 2018 e 2021) e parte del merito è dell’allenatore, Luis de la Fuente. In 7 partite giocate finora ai Mondiali, la Spagna ha segnato 13 gol e ne ha subìto solo uno. Dopo... 🔗 Leggi su Ilpost.it
L' HANNO COSTRUITA IN 50 ANNI
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