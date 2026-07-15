La Sezione AIA di Latina piange la scomparsa di Renato Iorio, decano degli arbitri di calcio. Figura storica dell’Associazione Italiana Arbitri, Iorio era riconosciuto come punto di riferimento per molte generazioni di arbitri. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dalla sezione locale, che ha espresso cordoglio per la perdita di un membro stimato e apprezzato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo arbitrale pontino perde uno dei suoi protagonisti più autorevoli. La Sezione AIA di Latina piange la scomparsa di Renato Iorio, figura storica dell’Associazione Italiana Arbitri e riferimento costante per numerose generazioni di associati. Il suo percorso, costruito attraverso decenni di attività sui campi e negli organismi federali, è stato caratterizzato da competenza, passione e profondo spirito di servizio. L’inizio della carriera e l’approdo in Serie A. L’esperienza arbitrale di Renato Iorio ebbe inizio nel 1966, quando ottenne la qualifica di Arbitro Effettivo. Le sue capacità tecniche, unite alle qualità umane, gli permisero di raggiungere i più importanti livelli del calcio nazionale, fino ad arrivare in Serie A nel ruolo di Assistente Arbitrale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - La sezione AIA di Latina in lutto per la comparsa di Renato Iorio, decano degli arbitri di calcio

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