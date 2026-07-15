La seconda conferma dell’estate della Tav | Agostini resta a Treviglio

Treviglio Brianza Basket ha confermato la permanenza di Pietro Agostini per la seconda stagione consecutiva. La società ha annunciato ufficialmente l’accordo con il giocatore, che già lo scorso anno ha vestito la maglia biancoverde. La notizia segue la conferma di un altro atleta, capitan Reati, e fa parte di un rafforzamento del roster per la prossima stagione.

Dopo capitan Reati, Treviglio Brianza Basket annuncia ufficialmente un’altra conferma: quella dell’accordo con Pietro Agostini, che disputerà la seconda stagione in biancoverde. Alacentro di 205 cm per 98 kg, classe 1999 originario di Trieste, ha mosso i primi passi cestistici con l’Azzurra Trieste, per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha frequentato la High School a New York e Boston e la Kennesaw State University di Atlanta. Sin dal periodo americano, pur interpretando il ruolo di “cinque”, non ha mai disdegnato il gioco lontano dal pitturato e si è cimentato con ottimi risultati anche con il tiro da tre. Al ritorno in Italia ha iniziato una lunghissima esperienza in Serie B dividendo la stagione 20202021 tra Cividale e Cesena e il campionato 20212022 tra Lumezzane e Molfetta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Da BluOrobica alla Tav Treviglio, Efe Odiphri resta in biancoverde

Treviglio Brianza Basket, TAV resta main sponsor per i prossimi tre anniIl Treviglio Brianza Basket ha confermato TAV Vacuum Furnaces come main sponsor per le prossime tre stagioni.