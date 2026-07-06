Da BluOrobica alla Tav Treviglio Efe Odiphri resta in biancoverde

Efe Odiphri, centro nigeriano nato nel 2007, rimane in squadra dopo i playoff. Dopo aver giocato con BluOrobica, il giocatore di 207 centimetri e 95 chili è stato confermato dal Treviglio Basket anche per la prossima stagione. La società ha annunciato il suo rinnovo e sarà a disposizione di coach Jack Cardelli. Odiphri si è trasferito dal team blu-arancio a quello bianco-verde.

Dopo i playoff, la conferma. Treviglio Brianza Basket comunica di aver tesserato Efe Odiphri anche per la prossima stagione. Il centro nigeriano nativo di Warri, classe 2007, 207 cm per 95 kg, completa il passaggio dal blu-arancio di BluOrobica al bianco-verde della Tav e sarà a disposizione di coach Jack Cardelli. Inizia a giocare a pallacanestro a 12 anni, nella sua città d’origine, con la squadra Dicover I’m Alive Basketball. Nel 2022 prende parte all’NBA Junior Camp in Madagascar cominciando ad attirare l’attenzione degli scout internazionali. A inizio 2023 risponde alla chiamata del Barcellona: nella cantera blaugrana si ferma sei mesi giocando con Under 16, Under 17 e Under 19. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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