La sanità che riparte | ecco il Punto Salute
Ieri mattina è stato aperto un nuovo “Punto Salute” nel Comune di Acqualagna. La struttura, situata in una zona centrale, offre servizi sanitari di base alla popolazione locale. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco e altri rappresentanti comunali. La struttura è dotata di spazi dedicati alla consultazione e all’assistenza sanitaria, e sarà operativa già dalla settimana prossima.
E’ stato inaugurato ieri mattina il nuovo “ Punto Salute “ del Comune di Acqualagna. "Con questo presidio – ha detto il sindaco Pier Luigi Grassi – affiancato alla farmacia dei servizi, all’ospedale di comunità di Cagli si completa la filiera della nuova sanita territoriale per una sanità pubblica che si avvicina ai cittadini offrendo servizi diagnostici di alto livello anche con il supporto della telemedicina. Prestazioni non prenotabili a Cup ma richieste dai medici di medicina generale per una nuova sinergia con l’Area Medica che offrirà sicuramente grandi prospettive assistenziali di qualità". La struttura vede la presenza di personale sanitario altamente qualificato: l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFEC), figura cardine del servizio, che opererà in stretta sinergia con i Medici di Medicina Generale (MMG) del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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