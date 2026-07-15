La sanità che riparte | ecco il Punto Salute

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ieri mattina è stato aperto un nuovo “Punto Salute” nel Comune di Acqualagna. La struttura, situata in una zona centrale, offre servizi sanitari di base alla popolazione locale. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco e altri rappresentanti comunali. La struttura è dotata di spazi dedicati alla consultazione e all’assistenza sanitaria, e sarà operativa già dalla settimana prossima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E’ stato inaugurato ieri mattina il nuovo “ Punto Salute “ del Comune di Acqualagna. "Con questo presidio – ha detto il sindaco Pier Luigi Grassi – affiancato alla farmacia dei servizi, all’ospedale di comunità di Cagli si completa la filiera della nuova sanita territoriale per una sanità pubblica che si avvicina ai cittadini offrendo servizi diagnostici di alto livello anche con il supporto della telemedicina. Prestazioni non prenotabili a Cup ma richieste dai medici di medicina generale per una nuova sinergia con l’Area Medica che offrirà sicuramente grandi prospettive assistenziali di qualità". La struttura vede la presenza di personale sanitario altamente qualificato: l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFEC), figura cardine del servizio, che opererà in stretta sinergia con i Medici di Medicina Generale (MMG) del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la sanit224 che riparte ecco il punto salute
© Ilrestodelcarlino.it - La sanità che riparte: ecco il “Punto Salute“
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NUOVA FAMIGLIA EP2: 5 Re, Nessun Padrone | Il PATTO contro Cutolo

Video NUOVA FAMIGLIA EP2: 5 Re, Nessun Padrone | Il PATTO contro Cutolo

Notizie e thread social correlati

Diagnostica, holter e terapie a chilometro zero: ecco il Punto SaluteDa questa mattina alle 7,30 è aperto il nuovo Punto Salute a San Costanzo, situato nell’edificio di viale Della Libertà di proprietà comunale.

Sanità, Rossi (Simg): ‘medico di medicina generale punto di riferimento per salute donna’Un rappresentante della Società italiana di medicina generale ha affermato che il medico di medicina generale rappresenta un punto di riferimento...

Si parla di: La sanità che riparte: ecco il Punto Salute.

punto salute la sanità che riparteLa sanità che riparte: ecco il Punto SaluteInaugurato ieri ad Acqualagna dagli assessori Calcinaro e Baldelli. Il sindaco Grassi: Con prestazioni di alto livello è un avvicinamento ai cittadini. msn.com

punto salute la sanità che riparteInaugurato il Punto Salute di Acqualagna, centro diagnostico di base e telemedicinaInaugurato ad Acqualagna (Pesaro Urbino) il nuovo Punto Salute: la struttura, operativa da oggi, fa sapere l'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Pesaro Urbino, rappresenta un tassello fondamental ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web