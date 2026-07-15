La sanità che riparte | ecco il Punto Salute

Notizia in breve

Ieri mattina è stato aperto un nuovo “Punto Salute” nel Comune di Acqualagna. La struttura, situata in una zona centrale, offre servizi sanitari di base alla popolazione locale. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco e altri rappresentanti comunali. La struttura è dotata di spazi dedicati alla consultazione e all’assistenza sanitaria, e sarà operativa già dalla settimana prossima.