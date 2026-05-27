Un rappresentante della Società italiana di medicina generale ha affermato che il medico di medicina generale rappresenta un punto di riferimento continuo per la salute delle donne. Ha spiegato che il ruolo di questi medici accompagna i pazienti lungo tutto il percorso di vita, offrendo assistenza in modo costante e prolungato nel tempo. La dichiarazione sottolinea l'importanza di questa figura nel sistema sanitario per la cura e il monitoraggio della salute femminile.

"Il medico di medicina generale, per le sue caratteristiche, accompagna i pazienti lungo tutto l'arco della vita, in modo continuativo e longitudinale. Questo vale in particolare per le donne, che vengono seguite dall'adolescenza, alla fase riproduttiva, fino alla menopausa e poi nelle fasi più avanzate della vita. Conosce la loro storia clinica, la storia familiare e l'eventuale comparsa di patologie nel tempo. Questo gli consente di intervenire in modo personalizzato, soprattutto sul piano della prevenzione e della cura". Lo ha detto Alessandro Rossi, presidente della Simg - Società italiana di medicina generale, intervenuto all'evento “Qui, per la salute di ogni donna”, promosso da Organon Italia a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità, Rossi (Simg): medico di medicina generale punto di riferimento per salute donna

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