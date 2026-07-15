La sanatoria di Sánchez regolarizza 1,2 milioni di migranti | ecco come cambieranno i connotati della Spagna

Notizia in breve

Il governo ha avviato una sanatoria straordinaria che ha regolarizzato circa 1,2 milioni di migranti. Questa misura, inizialmente di carattere amministrativo, ha coinvolto un numero elevato di persone. La decisione ha portato a un cambiamento nei parametri della presenza migratoria nel paese. L’intervento ha interessato vari settori e ha avuto ripercussioni sulla composizione demografica. La normativa è entrata in vigore e ha permesso ai migranti di ottenere documenti ufficiali.