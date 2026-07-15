La sanatoria di Sánchez regolarizza 1,2 milioni di migranti | ecco come cambieranno i connotati della Spagna
Il governo ha avviato una sanatoria straordinaria che ha regolarizzato circa 1,2 milioni di migranti. Questa misura, inizialmente di carattere amministrativo, ha coinvolto un numero elevato di persone. La decisione ha portato a un cambiamento nei parametri della presenza migratoria nel paese. L’intervento ha interessato vari settori e ha avuto ripercussioni sulla composizione demografica. La normativa è entrata in vigore e ha permesso ai migranti di ottenere documenti ufficiali.
Roma, 15 lug – La regolarizzazione straordinaria voluta dal governo di Pedro Sánchez non è più soltanto una sanatoria amministrativa. Le dimensioni raggiunte dall’operazione e le proiezioni elaborate dagli specialisti dell’immigrazione spagnola mostrano un processo destinato a produrre conseguenze demografiche, economiche e politiche molto più ampie del milione di pratiche attualmente depositate. Il governo aveva previsto circa 500mila potenziali beneficiari. Le domande presentate entro il 30 giugno sono state invece 1.174.978, più del doppio. Di queste, 609.737 risultavano già lavorate dall’amministrazione, mentre 159.097 richiedenti erano stati iscritti alla Seguridad Social grazie alla procedura. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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