La Russia non vuole rinunciare al lusso | ora i gioielli di Cartier arrivano attraverso il Kazakistan

Da marzo 2022, la Russia ha continuato ad importare gioielli di lusso senza rispettare le restrizioni imposte dall’Unione europea e dalla Svizzera, che vietano l’esportazione di beni di alta gamma nel paese. Nonostante l’ufficiale chiusura del mercato, i prodotti di Cartier sono arrivati in Russia tramite il Kazakistan, evitando così le sanzioni. La catena di approvvigionamento sarebbe avvenuta attraverso rotte alternative, mantenendo l’accesso ai beni di lusso nel paese.

Per Cartier, almeno ufficialmente, il mercato russo si è chiuso il 3 marzo 2022, pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. A seguito dell’invasione, Unione europea e Svizzera hanno deciso di introdurre sanzioni economiche che tra le altre vietano anche l’esportazione di beni di lusso verso la Russia. Per il gruppo Richemont, proprietario della maison francese, ciò ha significato la chiusura della storica boutique di via Petrovka, nel centro della capitale russa, e la sospensione delle attività commerciali nel Paese. Ufficialmente quindi gioielli e orologi di alta gamma, simboli dell’universo Cartier, avrebbero dovuto scomparire dal mercato russo insieme alle altre esportazioni europee, ma sembrano invece arrivare in Russia dal Kazakistan. 🔗 Leggi su Open.online

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