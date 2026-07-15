Richemont ha registrato ricavi di 6,33 miliardi di euro nel trimestre, superando le stime di circa 5,90 miliardi. Il gruppo svizzero, proprietario di marchi del lusso come Cartier e Van Cleef & Arpels, ha così battuto le aspettative del mercato. La notizia rappresenta un segnale forte per il settore del lusso europeo, con riflessi potenziali su Moncler e Cucinelli.

Il lusso europeo manda un segnale più forte del previsto al mercato. Richemont, il gruppo svizzero proprietario di Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati e Vhernier, ha chiuso il trimestre con ricavi per 6,33 miliardi di euro, sopra le attese degli analisti, che indicavano circa 5,90 miliardi. La crescita a cambi costanti è stata del 20%, un dato che arriva in una fase in cui il settore resta osservato speciale per l’effetto combinato di tassi elevati, consumi selettivi e domanda cinese meno lineare. Il motore principale è la gioielleria, cresciuta del 24%. È un passaggio importante perché conferma la tenuta del cliente alto-spendente, meno esposto alla compressione del potere d’acquisto rispetto al consumatore aspirazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cartier spinge Richemont, il lusso batte le attese: segnale per Moncler e Cucinelli

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