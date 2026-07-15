la rivoluzione spagnola

La Spagna ha battuto la Francia nella semifinale di una competizione internazionale, interrompendo la serie di sconfitte consecutive dei Bleus in questa fase. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra spagnola, che ha superato i francesi nonostante i pronostici favorevoli alla formazione avversaria. La sfida si è giocata in un momento in cui i francesi avevano perso le ultime due semifinali, in Europa e in Nations League.

Avrebbero voluto onorare il 14 luglio, giorno della festa della Bastiglia, ma la Spagna è ormai diventata la bestia nera dei francesi. Terza semifinale persa di fila dai Bleus dopo quelle di Europei e Nations League con Luis de la Fuente capace ancora una volta di piegare i rivali nonostante il pronostico fosse più dalla parte di Deschamps. Che avrebbe voluto chiudere la sua avventura sulla panchina dei transalpini con la terza finale mondiale consecutiva, ma la Francia scesa campo ieri sera a Dallas è stata solo la brutta copia di quella ammirata nel corso del torneo. Poca coralità del gruppo che quasi mai è stato in grado di impensierire Unai Simon a differenza della Roja brava nel far circolare palla e nel coprire bene il campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Rivoluzione Spagnola - Anarchismo 1936/1937

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