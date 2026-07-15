I pantaloni balloon sono tornati con forza, diventando un elemento comune anche in estate. Questo modello, spesso definito “brutto” per il suo stile oversize e voluminoso, si trova ora in molte collezioni e nei guardaroba di diverse persone. La loro diffusione si evidenzia in negozi e street style, confermando una tendenza che sfida le preferenze tradizionali.

C apita spesso, soprattutto in estate, che alcuni trend guadagnino terreno inaspettatamente. Ma in questo caso c’è più di una ragione per amare i pantaloni balloon, che sono letteralmente ovunque. Freschi, ariosi, in tessuti leggeri o rigidi dalla vestibilità ampia, per la stagione si rifanno il look, a sorpresa, in chiave elegante. E prendono letteralmente il volo. Pantaloni leggeri, 5 idee per outfit glamour senza sforzo X Leggi anche › Il look del giorno, che svela come abbinare gli amati pantaloni beige anche in estate Dalle sfilate allo street style, amatissimi anche dalle star, i pantaloni a palloncino lunghi o alla caviglia sono pronti al decollo negli outfit delle vacanze, ma si rivelano un alleato imprescindibile anche nei look di chi resta nell’afa cittadina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La rivincita del pantalone "brutto"

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