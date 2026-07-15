A nche i royal amano i Reality. Dunque non era solo la regina Elisabetta a non veder l’ora, la sera, di potersi sedere sul suo divano preferito a guardare la tv. Anche gli altri reali britannici si rilassano allo stesso modo, preferibilmente in compagnia, in modo poi da scambiare critiche e opinioni. Ma se la sovrana preferiva riguardarsi vecchi film e aveva un debole per i polizieschi alla Poirot, le nuove generazioni Royal hanno gusti diversi: nessuno di loro resiste al fascino dei reality. «Per quanto vi serve la sala?»: il buffo siparietto di re Carlo e Camilla ad “American Idol” X I Royal amano i Reality proprio come noi comuni... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La regina Camilla sta cercando addirittura di “portarne” uno a Buckingham Palace. E il principe George non vede l'ora di andare sul set di "Clarkson's Farm"

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Camilla once threatened the Queen but she paid the price for it

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Il Re e la Regina non torneranno mai più a Buckingham Palace reddit

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