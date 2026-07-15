La rassegna | al via Cinema sotto le stelle

Il 15 luglio 2026 è iniziata la rassegna “Cinema sotto le stelle” a Tegoleto. L’evento, organizzato dall’Associazione Comunità & Tegoleto APS, prevede proiezioni di film all’aperto durante le serate estive. La manifestazione si svolge in diverse location all’interno del borgo e continuerà fino a fine estate. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. La programmazione include vari generi cinematografici, con appuntamenti pianificati ogni sera.

Arezzo, 15 luglio 2026 – Ritorna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate tegoletina. L’Associazione Comunità & Tegoleto APS presenta “Cinema sotto le Stelle”, la rassegna cinematografica gratuita che da nove anni trasforma Piazza della Chiesa di Tegoleto in una grande arena all’aperto dedicata al cinema, alla cultura e alla socialità. L’edizione 2026, intitolata “Realtà. Fantastiche”, si svolgerà nelle serate di 15, 22 e 29 luglio (proiezioni alle 21.30). Nata nel 2018 e cresciuta anno dopo anno fino a diventare un appuntamento fisso dell’estate del territorio, la manifestazione ha l’obiettivo di offrire momenti di aggregazione, riflessione e condivisione attraverso il linguaggio universale del cinema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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