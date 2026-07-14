A Grottaglie prosegue la rassegna estiva “Cinema al Castello” con la proiezione del film “Mio cognato”. La manifestazione, organizzata dal Comune con il supporto di Apulia Film Commission e CoopCulture, è iniziata con una prima serata che ha riscosso successo. La programmazione si svolge all'aperto, nel castello Episcopio, e le proiezioni continuano nelle prossime settimane.

Tarantini Time Quotidiano Dopo il successo della serata inaugurale, prosegue a Grottaglie la rassegna estiva “Cinema al Castello”, promossa dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con Apulia Film Commission e CoopCulture – Infopoint Castello Episcopio. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 17 luglio alle ore 20.30 nel Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio, dove sarà proiettato “Mio cognato”, film diretto da Alessandro Piva e interpretato da Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio. L’ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. La pellicola racconta l’incontro tra due cognati profondamente diversi tra loro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Cinema al Castello”, protagonista “Mio cognato”: prosegue la rassegna sotto le stelle

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