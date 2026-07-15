Un politico ha proposto di considerare Ferrara come un esempio di laboratorio dell’economia sociale. Secondo la proposta, questa forma di economia dovrebbe essere vista come un’infrastruttura economica capace di generare occupazione, innovazione, inclusione e competitività. La proposta invita a superare la visione tradizionale di attività assistenziali, puntando su un modello che favorisca lo sviluppo territoriale attraverso pratiche sociali ed economiche integrate.

Può l’economia sociale diventare il nuovo paradigma dello sviluppo dei territori? La risposta, a nostro avviso, è sì. Ma solo se smettiamo di considerare l’economia sociale come un insieme di attività assistenziali e iniziamo a riconoscerla come un’infrastruttura economica capace di produrre occupazione, innovazione, inclusione e competitività. Non è soltanto una nostra convinzione. Su Il Sole 24 Ore, Paolo Venturi ha sottolineato la necessità che l’economia sociale sia portata "ai tavoli della creazione del valore, non della sola redistribuzione". Nella stessa direzione si muove la Regione Emilia-Romagna. Presentando il primo bando... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La proposta di Zerbini: "Ferrara, laboratorio dell’economia sociale"

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