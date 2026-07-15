I sindacati di polizia hanno organizzato una manifestazione davanti alla prefettura di Fermo, coinvolgendo rappresentanti di tutte le sigle. Durante l’evento, hanno espresso il rifiuto ai tagli agli organici e hanno chiesto un intervento immediato. La protesta si è conclusa con un corteo diretto verso la piazza centrale, con le forze dell’ordine che hanno manifestato il loro disagio pubblico. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dalle autorità locali o dai rappresentanti sindacali.

La polizia si ribella! Non è il titolo di un film degli anni settanta, ma il segnale forte che tutti i sindacati di polizia hanno voluto lanciare ieri pomeriggio con una manifestazione congiunta davanti alla prefettura di Fermo per dire basta agli organici ridotti. C’erano tutte le organizzazioni sindacali: Siulp, Sap, Siap, Fsp Polizia di Stato, Coispmosap e Silp Cgil a gridare in coro: "Il Fermano non è una provincia di Serie B, questa manifestazione unitaria nasce per difendere la sicurezza dei cittadini, la dignità dei poliziotti e il futuro della questura di Fermo e della polizia stradale". A turno hanno parlato i segretari provinciali Giovanni De Rosa, Alessandro Patacconi, Arturo Berrini, Daniele Sgattoni e Silvio Manfredi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La polizia si ribella: "Diciamo basta ai tagli". Il corteo verso la piazza

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LA POLIZIA MI HA BECCATO IMPENNARE! MOTO SEQUESTRATA!

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