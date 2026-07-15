Nel silenzio tagliente della Sierra de Guadarrama, a cinquanta chilometri da Madrid, si erge una delle costruzioni più potenti e austere che l’uomo abbia mai concepito. Il Monastero Reale di San Lorenzo de El Escorial non è soltanto un edificio: è una dichiarazione d’intenti scolpita nel granito grigio-bruno, una volontà di eternità tramandata attraverso i secoli, una macchina del tempo capace di riportare il visitatore nell’epoca d’oro dell’impero spagnolo. Al suo interno, la Basilica rappresenta il fulcro spirituale e simbolico di questo colossale complesso, il luogo dove pietà religiosa e ambizione regale si fondono in un’unica, vertiginosa visione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La pietra dell’eternità: la basilica de El Escorial e i segreti dei re di Spagna

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