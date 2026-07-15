La passione è servita Domani colazione gratis con i dolci di Pagnoni

Domani alle 9:30 si terrà una colazione gratuita con i dolci della tradizione, offerta da un forno storico cittadino. L'iniziativa è promossa dal quotidiano locale e prevede la distribuzione di prodotti dolciari ai partecipanti. L'evento si svolgerà presso una sede del giornale, coinvolgendo i lettori in un momento di condivisione. La proposta mira a valorizzare le specialità del forno e a rafforzare il rapporto con la comunità locale.

A colazione con il Carlino, grazie ai dolci della tradizione proposti da Benvenuto Pagnoni dello storico forno cittadino. Accadrà domani alle 9,30, nella sala della Prefettura, in apertura del forum "Agrifutura" che getterà un fascio di luce sul mondo del cibo e del vino nelle Marche e che sarà preceduto proprio dalla colazione gratuita per i nostri lettori. Pagnoni, che colazione sarà? "Proponiamo ai pesaresi i dolci della nostra infanzia, delle nostre mamme e nonne". Ovvero? "Per primo il ciambellone che è quanto di più semplice e buono possiamo ricordare da bambini, perché fatto con pochi ingredienti genuini, come usava una volta: uova, farina, zucchero, burro, aromi di limone e arancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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