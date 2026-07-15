Il Pakistan sta cercando di mediare tra le fazioni libiche con il supporto dei sauditi, ottenendo anche l'approvazione di Turchia ed Egitto. Roma continua a lavorare per la pacificazione nel Paese. Nel frattempo, si sta delineando un nuovo equilibrio geopolitico nel Mediterraneo.

Il Pakistan tenta di mediare tra le fazioni libiche con l'appoggio dei sauditi e il via libera di Turchia ed Egitto. Mentre Roma continua a lavorare per la pacificazione, prende forma un nuovo equilibrio geopolitico nel Mediterraneo. Il dossier libico rimane al centro delle attenzioni internazionali per la sua posizione strategica e per le enormi risorse energetiche. La grande nazione affacciata sul Mediterraneo, nonostante una nuova serie di incontri fra rappresentanti dell’Est e dell’Ovest, sembra ancora molto lontana a una soluzione politica che possa portare alla riunificazione. Il governo della Cirenaica, che controlla oltre il 60%... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La nuova partita della Libia passa da Islamabad

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