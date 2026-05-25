Per la prima volta, le esercitazioni militari turche hanno coinvolto sia la Siria che la Libia. Le esercitazioni sono state svolte congiuntamente, segnando un evento senza precedenti in ambito militare. Le manovre sono state condotte in un contesto in cui le esercitazioni militari rappresentano spesso un indicatore di tensione politica.

Le esercitazioni militari sono sempre state un importante termometro anche dal punto di vista politico. Per questo quanto avvenuto negli scorsi giorni sulla sponda asiatica dell’Egeo merita una certa attenzione. Nei pressi di Smirne si è infatti tenuta l’esercitazione Eefese-2026, una delle più grandi manovre con fuoco vivo organizzate dalle forze armate turche e condotta sotto il comando dell’Esercito dell’Egeo, articolandosi prima in una fase di comando assistita da sistemi digitali ad aprile e in una successiva fase operativa con esercitazioni terrestri, anfibie e navali. L’attività ha coinvolto oltre 10.000 militari stranieri provenienti da circa cinquanta Paesi, ma tra questi ci sono dei contingenti che meritano particolare attenzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La prima volta della (nuova) Siria e della Libia (unita) alle esercitazioni turche

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