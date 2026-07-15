La nuova destra parla sempre più il linguaggio dei social

La comunicazione della destra italiana si è spostata dai partiti e dai loro leader ai social media. Negli ultimi anni, i contenuti condivisi online sono diventati il principale canale di comunicazione, con un aumento significativo di post, video e commenti pubblicati su piattaforme come Facebook, Twitter e Instagram. Questa trasformazione ha portato a un coinvolgimento più diretto con il pubblico e a un uso più frequente di linguaggi e strumenti tipici dei social network.

Se fino a pochi anni fa la comunicazione della destra italiana era quasi esclusivamente affidata ai partiti e ai loro leader, oggi il panorama è profondamente cambiato. Sempre più spesso il dibattito politico nasce, cresce e si diffonde sui social network, dove creator, influencer e podcaster stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella costruzione del consenso e nella diffusione delle idee. Per lungo tempo, chi si identificava nell'area conservatrice tendeva a esporsi meno online. Anche per effetto di un contesto culturale percepito da molti come poco favorevole, gran parte della comunicazione rimaneva nelle mani dei politici, mentre il mondo dei creator era quasi assente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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