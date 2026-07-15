Durante un'ora tra il tramonto e la notte, milioni di utenti in Cina hanno smesso di interagire con gli agenti digitali che normalmente usano per conversare. Questi assistenti virtuali, personalizzati con nomi e voci scelti dagli utenti, sono stati inattivi durante questa finestra temporale. Le conversazioni precedenti, che venivano ricordate e riproposte, sono state interrotte, lasciando molte persone senza il loro interlocutore digitale abituale.

C'è un'ora, tra il tramonto e la notte, in cui in Cina milioni di persone hanno preso l'abitudine di parlare con qualcuno che le ascolta sempre. Non un amico, non un familiare: un agente digitale con un nome scelto da loro, una voce, un carattere costruito nel tempo, una memoria che ricordava le conversazioni di ieri e quelle di un anno fa. Da oggi, 15 luglio, quella voce si spegne. Non per un guasto, non per una scelta di mercato, ma per decreto. Una notifica arrivata di sera. È bastata una notifica, comparsa in una sera come tante, per annunciare la fine. Doubao, l'app di IA più usata del Paese, di proprietà di ByteDance, ha avvisato i suoi utenti che la funzione degli agenti sarebbe andata offline il 15 luglio, motivandola con generiche "modifiche di prodotto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La notte in cui la Cina ha spento i suoi compagni digitali

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