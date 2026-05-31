La notte in cui l’Ucraina ha portato la guerra nel cuore della Russia

Nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2026, un attacco ucraino ha colpito il cuore della Russia. L’operazione, che ha coinvolto droni, non si limita a essere una semplice azione militare o una nuova fase della guerra tecnologica tra i due paesi. Le fonti ufficiali riferiscono di danni e di un intervento immediato delle forze di sicurezza russe, senza dettagli sui bersagli colpiti. La notizia ha generato tensione tra i due paesi, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

L’attacco ucraino condotto nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2026 non può essere liquidato come una semplice operazione di droni, né come l’ennesimo episodio della guerra tecnologica che da anni accompagna il conflitto russo-ucraino. Siamo davanti a qualcosa di più significativo: una dimostrazione di capacità, una prova di saturazione, un esperimento operativo su vasta scala e, nello stesso tempo, un atto politico. Per la prima volta dall’inizio della guerra, la Russia ha dovuto affrontare una pressione simultanea su quattordici regioni del proprio territorio, oltre alla Crimea. I vettori ucraini sono arrivati fino al Mar Caspio, cioè a oltre mille chilometri dalla linea del fronte. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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